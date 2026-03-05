Ричмонд
АТОР: Россиянам полностью вернут деньги за туры в страны Ближнего Востока

Российским путешественникам, чьи поездки на Ближний Восток отменили, вернут деньги за путевки в полном объеме, но не стоит ждать мгновенного перечисления. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Она ометила, что туроператоры очень не хотят обострять ситуацию, вступать в судебные разбирательства и нести дополнительные убытки. Поэтому они готовы вернуть всю сумму «до копейки», но процесс займет время.

— Аккумулирование этих средств, оформление документов по постановлению правительства для задействования фондов персональной ответственности туроператоров, а также обработка тысяч индивидуальных заявлений — все это требует времени, — передает слова глав АТОР ТАСС.

Президент России Владимир Путин 4 марта рассказал о том, что дал поручение организовать вывозные рейсы для граждан с Ближнего Востока, где между США с Израилем и Ираном разгорелся конфликт. Он уточнил, что этим вопросом займутся Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство иностранных дел и другие ведомства.

