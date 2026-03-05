Ричмонд
В Крыму подростки изнасиловали 4-летнего брата и остались на свободе

Жительница одного из сёл под Алуштой второй год пытается добиться справедливости для своего четырёхлетнего сына, который стал жертвой систематических изнасилований со стороны двоих 12-летних родственников. Как сообщила мама мальчика телеграм-каналу BAZA, из-за случившегося распалась её семья, а ребёнок получил серьёзную психологическую травму.

Трагедия произошла летом 2024 года. Родители оставили малыша под присмотром двоюродных братьев, будучи уверенными в них. Подростки, воспользовавшись доверчивостью ребёнка, несколько раз надругались над ним, убеждая его, что это всего лишь игра. Впоследствии они неоднократно выманивали мальчика в безлюдные места под предлогом футбола или прогулки. Насильники запугивали жертву угрозами насмешек, требуя молчать о происходящем.

Спустя месяц мать заметила резкие изменения в поведении и самочувствии сына и выяснила шокирующую правду.

После обращения в Следственный комитет факты преступлений подтвердились, однако в возбуждении уголовного дела было отказано. Правоохранители сослались на то, что по закону РФ они не имеют права наказать юных насильников из-за их возраста. Мама малыша особо отметила, что все её обращения в ряд различных инстанций также не дали абсолютно никакого результата. Из-за непростой ситуации и отсутствия каких либо решений, она была вынуждена сменить место жительства ради безопасности ребёнка.

Испытания не прошли бесследно для семьи — по словам матери, отец мальчика попросту ушёл, не сумев смириться с трагедией и выдержать эмоционального напряжения. Сейчас, уже больше года, женщина буквально не вылезает из больниц: у малыша диагностирована глубокая психологическая травма и серьёзные сбои в работе организма.

Ранее стало известно, что в Петербурге арестовали семейную пару, которую подозревают в тяжких преступлениях против собственных детей. Жертвами стали две сестры и их семилетний брат. 36-летний мужчина и его 35-летняя жена отправлены в СИЗО. Их обвиняют в развращении несовершеннолетних и изготовлении порнографии с их участием.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

