В Крыму подростки изнасиловали 4-летнего брата и остались на свободе

После обращения в Следственный комитет факты преступлений подтвердились, однако в возбуждении уголовного дела было отказано. Правоохранители сослались на то, что по закону РФ они не имеют права наказать юных насильников из-за их возраста. Мама малыша особо отметила, что все её обращения в ряд различных инстанций также не дали абсолютно никакого результата. Из-за непростой ситуации и отсутствия каких либо решений, она была вынуждена сменить место жительства ради безопасности ребёнка.