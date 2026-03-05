Большинство россиян считают, что за успешным мужчиной всегда стоит женщина

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Большинство россиян (77%) согласны с тем, что за успешным мужчиной всегда стоит женщина, тогда как с тем, что за успешной женщиной стоит мужчина, согласны 53%, следует из опроса Аналитического центра ВЦИОМ.
Респондентам предложили ответить на вопрос, согласны ли они с мнением, что за каждым успешным мужчиной стоит женщина. Так, 77% опрошенных заявили, что скорее согласны, 19% — что скорее не согласны. При этом, с обратной точкой зрения — что за каждой успешной женщиной стоит мужчина — согласились только 53% россиян, 42% — не согласны с этим утверждением.
Согласно результатам опроса, успешного мужчину отличают хорошая семья и дети (62%), независимость и самостоятельность в поступках и суждениях (34%), самореализация и раскрытие талантов (31%).
В то же время успешную женщину, по мнению респондентов, отличает хорошая семья и дети (68%), самореализация и раскрытие талантов (42%), а также внешняя привлекательность, ухоженность и стиль (32%).
Кроме того, индекс успешности россиян составил 60 пунктов из 100. Так, 12% россиян заявили, что считают себя точно успешным человеком, 56% — что скорее успешным, еще 18% — что скорее не успешным, а 7% — назвали себя точно не успешным человеком.
Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 13 февраля среди 1,6 тысячи опрошенных старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.