Большинство россиян считают, что за успешным мужчиной всегда стоит женщина

Респондентам предложили ответить на вопрос, согласны ли они с мнением, что за каждым успешным мужчиной стоит женщина. Так, 77% опрошенных заявили, что скорее согласны, 19% — что скорее не согласны. При этом, с обратной точкой зрения — что за каждой успешной женщиной стоит мужчина — согласились только 53% россиян, 42% — не согласны с этим утверждением.