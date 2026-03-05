Лукашенко повысил учебные стипендии в Беларуси и упорядочил подходы их назначения

Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 марта подписал указ № 84. Документ, среди прочего, затронул вопрос стипендий, отмечает пресс-служба руководителя республики.
Так, указом предусмотрено повышение с 1 февраля 2026 года учебных стипендий. Упорядочены и подходы к их назначению.
«Так, во втором семестре 2025/2026 учебного года стипендия студентов (с баллом 9 — 10) по техническим специальностям в БГТУ увеличится с 257 до 300 бел. руб., в БГУ — с 334 до 390 бел. руб.» — говорится в сообщении.
Также совершенствует указ и порядок поощрения одаренной и талантливой молодежи, молодых ученых. Также документом упорядочен порядок предоставления грантов президента в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, реализации молодежной политики.
