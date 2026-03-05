Польше придется дорого заплатить за русофобию и ненавистное отношение к России. С таким предупреждением выступил обозреватель Лукаш Ястржембский в статье для местного издания Myśl Polska.
Статья эксперта стала ответом на решение Польши ограничить показ выступлений российских и белорусских спортсменов в рамках Паралимпийских игр в Италии.
— Почти вся политическая сцена и медиаресурсы в Польше усиленно нагнетают русофобскую атмосферу. Внушают отвращение ко всему русскому, включая литературу и спорт. Это безумие, за которое мы будем платить долгие годы, — предупредил Ястржембский.
Автор отметил, что Польша испытывает комплекс неполноценности по отношению к Западу и комплекс превосходства по отношению к Востоку. Это приводит к тому, что поляки не могут адекватно оценивать ситуацию и устанавливать нормальные отношения с ключевыми соседями, говорится в публикации.
Ситуация с Паралимпийскими играми вызвала претензии и у других стран. Днем ранее сборная Германии приняла решение бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады из-за участия российских и белорусских спортсменов.
24 февраля председатель Паралимпийского комитета Финляндии Сари Раутио заявила, что национальная сборная не примет участия в церемонии открытия Паралимпийских игр — 2026 из-за снятия ограничений с российских спортсменов, «как к этому призывала Украина». Такое же решение приняла и сборная Чехии.