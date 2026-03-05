Иран ударил по штабу военных США около аэропорта в Абу-Даби

Других подробностей атаки не приводится.
О взрывах в Абу-Даби недалеко от международного аэропорта пишет агентство Reuters со ссылкой на очевидца.
Ранее стало известно, что ПВО Ирана сбили американский истребитель F-15.
Также сообщалось о применении Ираном новейших стелс-дронов «Хадид-110». Они отличаются большой скоростью при меньшей радиолокационной заметности.
