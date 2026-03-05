Ричмонд
Иран ударил по штабу военных США около аэропорта в Абу-Даби

Иран нанес удар по месту дислокации американских военных возле аэропорта в Абу-Даби.

Источник: Аргументы и факты

Иран нанес удар по месту дислокации военных США возле аэропорта в Абу-Даби. Об этом 5 марта сообщает IRIB в своем Telegram-канале.

Других подробностей атаки не приводится.

О взрывах в Абу-Даби недалеко от международного аэропорта пишет агентство Reuters со ссылкой на очевидца.

Ранее стало известно, что ПВО Ирана сбили американский истребитель F-15.

Также сообщалось о применении Ираном новейших стелс-дронов «Хадид-110». Они отличаются большой скоростью при меньшей радиолокационной заметности.

