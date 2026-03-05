В Воронеже врачи спасли пациента от развития рака, удалив редкий полип без разрезов

Врачи эндоскопического отделения БСМП № 1 успешно прооперировали 45-летнего мужчину, у которого обнаружили редкую и опасную патологию — полип, расположенный прямо в устье аппендикса. Такие новообразования часто остаются незамеченными из-за своего расположения, но при этом несут серьезную опасность, так как со временем могут переродиться в рак. Об этом 5 марта сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
Уникальность диагностики заключалась в использовании метода узкоспектральной хромоэндоскопии. Эта технология позволяет врачам осматривать слизистую в специальных режимах, которые «подсвечивают» подозрительные участки и сосудистый рисунок.
Само лечение прошло по малоинвазивной методике — врачи провели эндоскопическую полипэктомию. Вместо разреза на животе хирурги использовали специальную петлю, введенную через колоноскоп, которой аккуратно срезали полип.
Уже на следующий день после операции пациента выписали домой. Гистологическое исследование подтвердило, что предраковое новообразование удалено полностью в пределах здоровых тканей.