В Воронеже врачи спасли пациента от развития рака, удалив редкий полип без разрезов

Врачи эндоскопического отделения БСМП № 1 успешно прооперировали 45-летнего мужчину, у которого обнаружили редкую и опасную патологию — полип, расположенный прямо в устье аппендикса. Такие новообразования часто остаются незамеченными из-за своего расположения, но при этом несут серьезную опасность, так как со временем могут переродиться в рак. Об этом 5 марта сообщили в пресс-службе регионального минздрава.