Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

SHAMAN резко ответил на жалобу в прокуратуру из-за латиницы в афише его концерта

Певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, обрушился с критикой на общественницу из Екатеринбурга Екатерину Герлах, которая подала на него жалобу в прокуратуру из-за использования латиницы на афишах его концертов.

Певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, обрушился с критикой на общественницу из Екатеринбурга Екатерину Герлах, которая подала на него жалобу в прокуратуру из-за использования латиницы на афишах его концертов.

По словам артистка, неравнодушняа гражданка либо не знает действующего российского законодательства, либо сознательно доносит о якобы правонарушении. Он выразил уверенность, что сотрудники ведомства разберутся в этой ситуации.

— Закон не распространяется на фирменные наименования и зарегистрированные товарные знаки, — передает слова Дронова ТАСС.

Недавно певец попал в скандал после того, как облизал лед на Байкале. Он несколько раз облизал ледяную гладь, сопроводив кадры в своем Telegram-канале возрастной отметкой «18+». После волны непонимания музыкант публично объяснил свой экстравагантный поступок.

Позже область льда на озере, которую облизал Дронов, выставили на продажу за 50 тысяч рублей. На одной из интернет-площадок появилось объявление о продаже куска льда, на котором якобы остались слюни артиста. При этом глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина одобрила поведение Дронова, своего возлюбленного.

Узнать больше по теме
Екатерина Мизулина: биография общественницы и борца за безопасный интернет
Раньше Екатерину Мизулину упоминали как дочь бывшего депутата Госдумы Елены Мизулиной. Все изменилось, когда активистка завела блог и сама набрала популярность. Подробнее о ней читайте в нашем материале.
Читать дальше