SHAMAN резко ответил на жалобу в прокуратуру из-за латиницы в афише его концерта

Певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, обрушился с критикой на общественницу из Екатеринбурга Екатерину Герлах, которая подала на него жалобу в прокуратуру из-за использования латиницы на афишах его концертов.
По словам артистка, неравнодушняа гражданка либо не знает действующего российского законодательства, либо сознательно доносит о якобы правонарушении. Он выразил уверенность, что сотрудники ведомства разберутся в этой ситуации.
— Закон не распространяется на фирменные наименования и зарегистрированные товарные знаки, — передает слова Дронова ТАСС.
Недавно певец попал в скандал после того, как облизал лед на Байкале. Он несколько раз облизал ледяную гладь, сопроводив кадры в своем Telegram-канале возрастной отметкой «18+». После волны непонимания музыкант публично объяснил свой экстравагантный поступок.
Позже область льда на озере, которую облизал Дронов, выставили на продажу за 50 тысяч рублей. На одной из интернет-площадок появилось объявление о продаже куска льда, на котором якобы остались слюни артиста. При этом глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина одобрила поведение Дронова, своего возлюбленного.