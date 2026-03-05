В ДНР создали Морской совет для развития судостроения в регионе

Согласно документу, новый орган будет координировать работу федеральных, региональных и муниципальных властей, а также организаций, связанных с освоением Азовского моря. В числе приоритетных задач совета — укрепление геополитических позиций РФ, строительство конкурентоспособных морских судов, модернизация прибрежной инфраструктуры, контроль за экосистемой, развитие рыбоводства и туризма, а также сохранение природного и культурно-исторического наследия.