В ДНР создали Морской совет для развития судостроения в регионе

В ДНР создан специальный Морской совет, который возглавит глава региона Денис Пушилин. Соответствующий указ подписан руководителем республики, пишет Донецкое агентство новостей.
Согласно документу, новый орган будет координировать работу федеральных, региональных и муниципальных властей, а также организаций, связанных с освоением Азовского моря. В числе приоритетных задач совета — укрепление геополитических позиций РФ, строительство конкурентоспособных морских судов, модернизация прибрежной инфраструктуры, контроль за экосистемой, развитие рыбоводства и туризма, а также сохранение природного и культурно-исторического наследия.
В состав совета вошли вице-премьер Андрей Чертков, советник главы ДНР Игорь Фомин, министры транспорта и природных ресурсов, представители таможни, погранслужбы, Россельхознадзора, Росрыболовства, морского порта Мариуполя и научных учреждений.
