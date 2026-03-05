Россиянам рассказали, чем грозит использование старого зубного протеза

Использование зубного протеза может приносить комфорт, но со временем он перестает быть безопасным помощником. Как объяснил зубной техник Олег Гнетов, важно вовремя менять конструкцию. Об этом пишет RuNews24.ru.
«Со временем, даже идеально изготовленные конструкции создаются под определенные анатомические параметры. Когда костная ткань атрофируется, меняется рельеф слизистой полости рта, прежняя геометрия уже не соответствует новой ситуации», — рассказал эксперт.
Продолжение использования старого протеза приводит к перераспределению жевательной нагрузки, воспалениям и повреждению костной ткани. Материалы протезов имеют срок службы: полимеры стареют, металл изнашивается, микротрещины увеличиваются.
Среди признаков проблем — подвижность конструкции, трещины, дискомфорт, воспаления, изменения прикуса и дикции. В таких случаях важно сразу обратиться к стоматологу и не пытаться использовать временные бытовые средства фиксации.
Прежде стоматолог Олеся Изгарева раскрыла привычку, которая может вызвать перекос лица. Жевание на одной стороне часто ведет к асимметрии.