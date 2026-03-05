Диетолог назвала две полезные замены конфетам

Любителям полезных сладостей назвали достойную альтернативу конфетам: зефир и пастила могут стать быстрым источником энергии. Диетолог-нутрициолог София Кованова рассказала, почему эти сладости подходят и спортсменам, и тем, кто следит за рационом. Об этом пишет aif.ru.