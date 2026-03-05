Диетолог назвала две полезные замены конфетам

Любителям полезных сладостей назвали достойную альтернативу конфетам: зефир и пастила могут стать быстрым источником энергии. Диетолог-нутрициолог София Кованова рассказала, почему эти сладости подходят и спортсменам, и тем, кто следит за рационом. Об этом пишет aif.ru.
«Пастила и зефир — это мастхев для спортсменов — быстрые углеводы с минимальным содержанием жиров. Используется спортсменами как источник быстрой энергии и для восстановления запасов гликогена», — отметила Кованова.
Медик добавила, что такие сладости помогают восполнить дневную норму углеводов, усваиваются быстрее благодаря отсутствию жиров и не перегружают организм лишними калориями, как шоколад или карамель.
Классический зефир состоит из яблочного пюре, яичного белка, сахара и натуральных загустителей — пектина или агар-агара. Эти ингредиенты делают продукт мягким, вкусным и полезным для пищеварения.
Ранее диетолог рассказала о составе полезного шоколада. Она рекомендовала выбирать темный с натуральным ванилином.