В Волгограде улицу Новосибирскую готовят к реконструкции

В составе улично-дорожной сети находятся трамвайные пути и одна остановка этого общественного транспорта. Также улицу Новосибирскую пересекают инженерные сети и коммуникации, вынос и устройство которых также предполагается проектом реконструкции, реализация которого предполагается до 2030 года.