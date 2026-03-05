Нацбанк Украины опустил гривну на исторический минимум

Официальный курс евро также вырос — до 50,9036 гривны. При этом на мировом рынке соотношение евро к доллару оставалось примерно на уровне предыдущего дня. Эксперты отмечают, что ослабление валюты может привести к росту цен на импортные товары. В первую очередь речь идёт о топливе и связанных с ним расходах для транспорта и производства.