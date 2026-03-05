Ричмонд
Трамп заявил о намерении лично участвовать в процессе выбора лидера Ирана

Президент США Дональд Трамп в четверг, 5 марта, заявил о желании принимать непосредственное участие в выборе того, кто возглавит Иран после гибели верховного лидера Али Хаменеи.

— Они теряют время. Сын Хаменеи — пустое место. Я должен участвовать в назначении, как с Делси (Родригес — прим. «ВМ») в Венесуэле, — передает слова главы государства портал Axios.

По данным СМИ, совет аятолл выбрал Моджтаба Хаменеи, сына погибшего Али Хаменеи, следующим верховным лидером Ирана. Сам Хаменеи погиб в результате удара Армии обороны Израиля. Бывшего верховного лидера Ирана похоронят в Мешхеде — его родном городе.

Тем временем глава Министерства обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что каждый новый лидер Ирана станет «безоговорочной целью для ликвидации». Он добавил, что не имеют значения имя этого человека и место, где он скрывается.

По словам Трампа, американская сторона рассчитывала потратить на уничтожение иранского политического руководства порядка двух-трех недель. Также глава Белого дома начал утверждать, что иранское руководство якобы дважды планировало устранить его.

