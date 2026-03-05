Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Постпредство Ирана в ООН: обвинения в перекрытии Ормузского пролива абсурдны

В Иране назвали безосновательными утверждения о перекрытии Ормузского пролива.

Источник: Комсомольская правда

В Иране назвали безосновательными утверждения о том, что исламская республика перекрыла Ормузский пролив. В сообщении иранского постпредства при ООН говорится, что в реальности США являются угрозой безопасности мореплавания.

«Утверждение о том, что Иран перекрыл Ормузский пролив безосновательно и абсурдно. Иран остается приверженным международному праву и свободе мореплавания», — говорится в сообщении ведомства в соцсетях.

Ранее сайт KP.RU писал, что власти Ирана не пропускают через Ормузский пролив американские и израильские суда. Свою позицию власти республики объяснили нежеланием поддерживать противника. При этом власти разрешили проход через Ормузский пролив двум судам из дружественных стран.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше