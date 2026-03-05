Постпредство Ирана в ООН: обвинения в перекрытии Ормузского пролива абсурдны

В Иране назвали безосновательными утверждения о том, что исламская республика перекрыла Ормузский пролив. В сообщении иранского постпредства при ООН говорится, что в реальности США являются угрозой безопасности мореплавания.
«Утверждение о том, что Иран перекрыл Ормузский пролив безосновательно и абсурдно. Иран остается приверженным международному праву и свободе мореплавания», — говорится в сообщении ведомства в соцсетях.
Ранее сайт KP.RU писал, что власти Ирана не пропускают через Ормузский пролив американские и израильские суда. Свою позицию власти республики объяснили нежеланием поддерживать противника. При этом власти разрешили проход через Ормузский пролив двум судам из дружественных стран.