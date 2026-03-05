Axios: Трамп желает лично участвовать в выборе нового лидера Ирана

Али Хаменеи возглавлял Иран с 1989 года. Он погиб 28 февраля в результате ударов США и Израиля по его резиденции в Тегеране. Нового верховного лидера выбирает Совет экспертов — собрание иранских духовных лиц. 4 марта агентство Iran International сообщило, что верховного лидера страны якобы уже выбрали. Согласно данным источника, им уже стал сын Али Хаменеи Моджтаба Хаменеи.