Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Axios: Трамп желает лично участвовать в выборе нового лидера Ирана

Президент США выступил против возможного преемника Али Хаменеи — его сына Моджтабы.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы лично участвовать в выборе нового верховного лидера Ирана после гибели Али Хаменеи. Об этом он рассказал в интервью изданию Axios.

По словам Трампа, наиболее вероятным преемником считается сын погибшего лидера — Моджтаба Хаменеи. Однако американский президент назвал такой вариант неприемлемым.

«Они зря тратят время. Сын Хаменеи — ничтожество. Я должен участвовать в назначении», — сказал он.

Трамп также подчеркнул, что новый лидер Ирана должен изменить курс страны и «принести гармонию и мир», иначе США могут вновь столкнуться с военным конфликтом с Тегераном.

Али Хаменеи возглавлял Иран с 1989 года. Он погиб 28 февраля в результате ударов США и Израиля по его резиденции в Тегеране. Нового верховного лидера выбирает Совет экспертов — собрание иранских духовных лиц. 4 марта агентство Iran International сообщило, что верховного лидера страны якобы уже выбрали. Согласно данным источника, им уже стал сын Али Хаменеи Моджтаба Хаменеи.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше