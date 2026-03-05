Самолет ВВС Индии перестал выходить на связь, началась спасательная операция

Ранее сайт KP.RU писал, что королевские ВВС Великобритании и ВВС Индии провели совместные учения. В их ходе состоялись учебные воздушные бои между истребителями. С индийской стороны в учениях участвовало восемь российских Су-30МКИ. Источники сообщали, что Су-30МКИ показали хорошие результаты против F-35B.