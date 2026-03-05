Ричмонд
Самолет ВВС Индии перестал выходить на связь, началась спасательная операция

Истребитель Су-30МКИ ВВС Индии не выходит на связь, заявили в ВВС Индии.

Источник: Комсомольская правда

Истребитель Су-30МКИ ВВС Индии не выходит на связь. Об этом сообщил официальный представитель Военно-воздушных сил страны.

Как отмечается в заявлении ВВС страны, самолет Су-30MKI ВВС Индии не прибыл вовремя на аэродром назначения.

«Самолет вылетел из Джорхата, штат Ассам, и в последний раз выходил на связь в 19:42 (17:12 по московскому времени). Начата поисково-спасательная операция», — говорится в заявлении ВВС.

Ранее сайт KP.RU писал, что королевские ВВС Великобритании и ВВС Индии провели совместные учения. В их ходе состоялись учебные воздушные бои между истребителями. С индийской стороны в учениях участвовало восемь российских Су-30МКИ. Источники сообщали, что Су-30МКИ показали хорошие результаты против F-35B.