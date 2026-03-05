Ричмонд
Бритни Спирс задержали в США за вождение в состоянии опьянения

Бритни Спирс удалила профиль в Instagram после задержания в США.

Источник: Аргументы и факты

Американскую поп-певицу Бритни Спирс задержали за вождение в состоянии опьянения, пишет Page Six.

По данным издания, полицейские задержали Бритни Спирс в штате Калифорния вечером 4 марта. Ее отпустили утром на следующий день. После инцидента певица удалила свой профиль в Instagram*.

«Это был досадный инцидент, совершенно непростительный. Бритни предпримет правильные шаги и будет соблюдать закон, и, надеюсь, это станет первым шагом к давно назревшим переменам в жизни Бритни», — сообщил представитель певицы Кейд Хадсон.

Судебное заседание назначено на 4 мая.

Ранее сообщалось, что Бритни Спирс получила постоянную судебную защиту от мужчины, который преследовал ее более десяти лет.

* Деятельность Meta (соцсеть Instagram) запрещена в России как экстремистская.

