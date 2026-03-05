Донские власти протестируют цифровой рубль на ФК «Ростов»

Субсидию футбольному клубу оформят через смарт-контракт. Это программа, которая автоматически следит за исполнением условий договора. В идеале алгоритмы сами контролируют, куда и как тратятся деньги. Чиновники смогут в любой момент проверить движение средств. Если эксперимент пройдет удачно, опыт распространят на другие сферы экономики.