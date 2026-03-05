Донские власти протестируют цифровой рубль на ФК «Ростов»

Власти Ростовской области протестируют работу с цифровым рублем на футбольном клубе «Ростов». Систему отработают на так называемых смарт-контрактах при субсидировании «желто-синих».
Сейчас в России идет пилотный проект по использованию цифровой валюты. Полноценно внедрить ее планируют к 1 июля 2027 года. Ростовская область решила не ждать и уже сейчас потренироваться на своем футбольном клубе.
Как объяснил министр экономического развития региона Павел Павлов, речь идет о новой форме денег. Цифровой рубль — это третья форма национальной валюты наряду с наличной и безналичной. Ее особенность в том, что она «окрашенная».
— Каждый рубль, поступивший на счет под определенный вид деятельности, будет виден до самого конца, до покупки конечного продукта. Это все можно будет отследить, — рассказал Павлов в интервью «Дон 24».
Субсидию футбольному клубу оформят через смарт-контракт. Это программа, которая автоматически следит за исполнением условий договора. В идеале алгоритмы сами контролируют, куда и как тратятся деньги. Чиновники смогут в любой момент проверить движение средств. Если эксперимент пройдет удачно, опыт распространят на другие сферы экономики.
Сейчас ФК «Ростов» полностью принадлежит правительству области. В феврале 2026 года регион выкупил долю бывшего совладельца и стал единственным акционером клуба. При этом власти сменили форму поддержки: грантов больше не будет, вместо них прорабатывают другие механизмы.
Напомним, в 2025 году клуб получил от области 700 млн рублей — на 50 млн меньше, чем годом ранее. Контрольно-счетная палата региона уже выявляла нарушения в расходовании средств. Субсидирование цифровыми рублями должно сделать процесс полностью прозрачным и исключить ошибки.
Технология сэкономит бюджету до двух тысяч человекочасов в год, отмечают эксперты. Ручные проверки должны в прошлое, а целевое расходование средств стать автоматическим.
