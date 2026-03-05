Ричмонд
Жители села Глеминка Старополтавского района Волгоградской области почти 10 лет безуспешно пытаются добиться от местных властей реставрации братского захоронения воинов-земляков. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека Волгоградской области. Несмотря на указания исполнительных и надзорных органов, до конкретных действий дело так и не дошло.

Уточняется, что братская могила защитников Сталинграда расположена на привокзальной площади села и уже давно требует проведения ремонта, который не осуществляется по причине бездействия органов местного самоуправления.

— Граждане неоднократно обращались в адрес администрации Гмелинского сельского поселения с просьбой проведения реставрации и нанесения имен погибших солдат на памятнике.

После направления селянами жалобы в адрес Уполномоченного было проведено несколько проверочных мероприятий органами прокуратуры и комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, — сообщают в аппарате волгоградского омбудсмена.

В 2023 году поселковой администрации была выделена субсидия в размере 531 тыс. рублей на обеспечение сохранения объектов культурного наследия. Однако на эти деньги сельские чиновники лишь заказали разработку проектно-сметной документации реставрационных работ. Несмотря на то, что администрация Гмелинки должна была выделить средства непосредственно на ремонт, этого сделано не было ни в 2023-м, ни в 2024-м, ни в 2025 году.

Заставить шевелиться чиновников села решили на этот раз через суд. Прокуратурой Палласовского района в райсуд направлен иск к администрации Гмелинского сельского поселения о возложении обязанности принять участие в конкурсном отборе в конкурсном отборе муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий по обеспечению сохранности воинских захоронений на территории Волгоградской области.

Фото: voopiik34.ru.