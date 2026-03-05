Восстановить братскую могилу героев ВОВ попробуют через суд под Волгоградом

В 2023 году поселковой администрации была выделена субсидия в размере 531 тыс. рублей на обеспечение сохранения объектов культурного наследия. Однако на эти деньги сельские чиновники лишь заказали разработку проектно-сметной документации реставрационных работ. Несмотря на то, что администрация Гмелинки должна была выделить средства непосредственно на ремонт, этого сделано не было ни в 2023-м, ни в 2024-м, ни в 2025 году.