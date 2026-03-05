Fox News: США потопили иранский фрегат одной торпедой за 4,2 млн долларов

Флагманский фрегат IRIS Dena ВМС Ирана был потоплен одной американской торпедой, стоимостью 4,2 млн долларов. Об этом сообщил телеканал Fox News.
По данным телеканала, подлодка США выпустила по иранскому военному кораблю торпеду Mark 48 Advanced Capability (ADCAP) с боеголовкой весом около 300 кг.
В публикации отметили, что особенностью этой торпеды является то, что она не бьет по кораблю напрямую, а детонирует под его кормой. В результате подрыва образуется огромный паровой пузырь, который буквально поднимает корму судна в воздух, разламывая ее пополам.
Как писал сайт KP.RU, 4 марта субмарина атаковала иранское военное судно у берегов Шри-Ланки. В результате инцидента 101 человек пропал без вести, еще 78 получили ранения. В ходе спасательной операции были задействованы два корабля и самолет.
Позже Пентагон опубликовал видео, как американская подлодка поражает иранский фрегат IRIS Dena у берегов Шри-Ланки. На видео торпеда попадает в уже горящее судно, после чего происходит мощный взрыв и фрегат идет на дно.