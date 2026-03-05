Букет роз или тюльпанов: стало известно, какие цветы чаще дарят на 8 Марта

В России самым популярным цветком для подарка на 8 Марта продолжает оставаться роза. По данным Национальной ассоциации цветоводов, предпочтения россиян при выборе цветов для праздничного букета не меняются годами. Лидерами спроса остаются тюльпаны и розы, которые покупают как в цветочных магазинах, так и в небольших ларьках по всей стране. Об этом пишет «Ридус».