Букет роз или тюльпанов: стало известно, какие цветы чаще дарят на 8 Марта

Ассоциация цветоводов: роза остается лидером среди цветов на 8 Марта в России.

Источник: Комсомольская правда

В России самым популярным цветком для подарка на 8 Марта продолжает оставаться роза. По данным Национальной ассоциации цветоводов, предпочтения россиян при выборе цветов для праздничного букета не меняются годами. Лидерами спроса остаются тюльпаны и розы, которые покупают как в цветочных магазинах, так и в небольших ларьках по всей стране. Об этом пишет «Ридус».

«Более 50% общего потребления цветов в России приходится на розу. Спрос на этот цветок сохраняется и на 8 Марта. Самым сезонным цветком считается тюльпан, также пользуются спросом герберы и хризантемы», — рассказала исполнительный директор ассоциации Виктория Крылова.

По словам Крыловой, несмотря на экономические трудности последних лет, россияне продолжают активно покупать цветы к праздникам. Сохранившиеся цены на букеты помогают поддерживать стабильный спрос и дарить близким традиционные праздничные подарки.

Ранее KP.RU провел опрос, который показал, что все же 20% мужчин собираются подарить цветы на 8 Марта. 16% респондентов планируют преподнести деньги, 6% — духи или гаджеты, 4% — украшения, что-то для дома или сладости. При этом 34% сообщили, что не планируют дарить ничего.