Врач Фимкин заявил, что весной растет число людей с алкогольными психозами

Весной у людей с алкогольной зависимостью резко возрастает число срывов и острых психозов из-за перестройки биоритмов и истощения организма. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-психиатр Степан Фимкин.
По словам специалиста, сезонная тревога и депрессивные реакции делают человека уязвимее, а алкоголь становится доступным способом снять напряжение, что ведет к запоям. Особую опасность представляет резкий выход из запоя, который на 4−6 день может спровоцировать «белую горячку» с галлюцинациями и агрессией, требующую немедленной госпитализации.
Фимкин добавил, что к весне усугубляется нехватка витаминов, вызывая тяжелые поражения нервной системы, и посоветовал родственникам обращать внимание на предвестники срывов: подавленность, нарушение сна и скрытность.
Психиатр-нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН заявил, что алкогольные психозы не связаны с сезоном, а являются результатом длительного запоя и резкого прекращения употребления. Он пояснил, что такие состояния развиваются на второй стадии зависимости, и призвал при запоях выходить из них постепенно с нормальным питанием, а при необходимости вызывать скорую для госпитализации и витаминной терапии.
Ранее профессор Антонина Плоскирева объяснила, почему антибиотики несовместимы с алкоголем.