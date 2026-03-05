Врач Фимкин заявил, что весной растет число людей с алкогольными психозами

Психиатр-нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН заявил, что алкогольные психозы не связаны с сезоном, а являются результатом длительного запоя и резкого прекращения употребления. Он пояснил, что такие состояния развиваются на второй стадии зависимости, и призвал при запоях выходить из них постепенно с нормальным питанием, а при необходимости вызывать скорую для госпитализации и витаминной терапии.