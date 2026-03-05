Ричмонд
В Волгограде из-за ДТП изменено движение трамваев № 5 и 10

В Волгограде временно изменены границы движения трамваев маршрутов № 5 и 10. Об этом сообщили.

В Волгограде временно изменены границы движения трамваев маршрутов № 5 и 10. Об этом сообщили вечером 5 марта авторы Telegram-канала «Волгоградский трамвай».

Оба маршрута временно курсируют в границах остановок Жилгородок — ул. Хорошева.

Напомним, из-за дорожно-транспортного происшествия сегодня днем также было изменено движение трамваев № 11 в Красноармейском районе.

