Военную форму пришьют к реалиям

Как следует из пояснительной записки к проекту приказа, опубликованной на федеральном портале нормативных правовых актов, необходимость корректировки правил связана с изменениями в законодательстве, появлением новых категорий личного состава и пересмотром перечней имущества с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции. Сам текст приказа пока не опубликован — доступен лишь сопровождающий документ, в котором перечисляются причины и основные направления грядущих нововведений. Однако общая логика реформы и ее ключевые блоки уже вполне понятны.