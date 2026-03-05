Эксперт Уваров: ядерную программу Ирана в XX веке создавали США и страны Европы

«Иран приступил к освоению мирных атомных технологий в середине 1950-х годов, когда в университете Тегерана был создан центр атомных исследований. Активную поддержку центру оказали американские компании и специалисты. В частности, их усилиями на окраине Тегерана был построен и в ноябре 1967 года пущен исследовательский реактор TRR тепловой мощностью 5 МВт. Этот реактор работает до сих пор. Важно отметить, что первые поставки ядерного топлива, поступившие на реактор из США, содержали уран с обогащением 93%, то есть оружейный уран», — сказал он.
Эксперт напомнил, что в XX веке по заказу шахского правительства Ирана аналитики Стэнфордского исследовательского института подготовили стратегию развития атомной энергетики Ирана, в соответствии с которой этой стране требуется построить не менее 20 ГВт АЭС, то есть 20 блоков с реакторами в 1 тыс. МВт каждый.
«О своем участии в иранской атомной программе заявляли компании из Германии (первая попытка построить АЭС “Бушер”) и Франции (подготовка к строительству второй иранской АЭС на площадке “Дарховин”). Кроме того, французские атомщики помогли иранским коллегам создать исследовательский центр в Исфахане, а правительство Ирана вложило средства в завод по обогащению урана во Франции», — сказал он.
Эксперт также отметил, что «иранские центрифуги для обогащения урана также имеют западное происхождение».
«Первое поколение иранских центрифуг, известное как IR-1, является клоном центрифуг, разработанных европейским концерном URENCO», — отметил Уваров.