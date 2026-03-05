Эксперт Уваров: ядерную программу Ирана в XX веке создавали США и страны Европы

«Иран приступил к освоению мирных атомных технологий в середине 1950-х годов, когда в университете Тегерана был создан центр атомных исследований. Активную поддержку центру оказали американские компании и специалисты. В частности, их усилиями на окраине Тегерана был построен и в ноябре 1967 года пущен исследовательский реактор TRR тепловой мощностью 5 МВт. Этот реактор работает до сих пор. Важно отметить, что первые поставки ядерного топлива, поступившие на реактор из США, содержали уран с обогащением 93%, то есть оружейный уран», — сказал он.