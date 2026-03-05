Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Уваров: ядерную программу Ирана в XX веке создавали США и страны Европы

В частности, их усилиями на окраине Тегерана был построен и в ноябре 1967 года пущен исследовательский реактор TRR тепловой мощностью 5 МВт, рассказал директор АНО «Атоминфо-центр».

МОСКВА, 5 марта /ТАСС/. Ядерную программу Ирана по развитию атомных технологий изначально создавали США и страны Европы. Об этом рассказал специалист в атомной отрасли, директор АНО «Атоминфо-центр» Александр Уваров в беседе с ТАСС.

«Иран приступил к освоению мирных атомных технологий в середине 1950-х годов, когда в университете Тегерана был создан центр атомных исследований. Активную поддержку центру оказали американские компании и специалисты. В частности, их усилиями на окраине Тегерана был построен и в ноябре 1967 года пущен исследовательский реактор TRR тепловой мощностью 5 МВт. Этот реактор работает до сих пор. Важно отметить, что первые поставки ядерного топлива, поступившие на реактор из США, содержали уран с обогащением 93%, то есть оружейный уран», — сказал он.

Эксперт напомнил, что в XX веке по заказу шахского правительства Ирана аналитики Стэнфордского исследовательского института подготовили стратегию развития атомной энергетики Ирана, в соответствии с которой этой стране требуется построить не менее 20 ГВт АЭС, то есть 20 блоков с реакторами в 1 тыс. МВт каждый.

«О своем участии в иранской атомной программе заявляли компании из Германии (первая попытка построить АЭС “Бушер”) и Франции (подготовка к строительству второй иранской АЭС на площадке “Дарховин”). Кроме того, французские атомщики помогли иранским коллегам создать исследовательский центр в Исфахане, а правительство Ирана вложило средства в завод по обогащению урана во Франции», — сказал он.

Эксперт также отметил, что «иранские центрифуги для обогащения урана также имеют западное происхождение».

«Первое поколение иранских центрифуг, известное как IR-1, является клоном центрифуг, разработанных европейским концерном URENCO», — отметил Уваров.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше