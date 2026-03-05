Ричмонд
В женской колонии под Ростовом провели конкурс красоты «Мисс весна — 2026»

«Мисс весна — 2026» из колонии в Азове: Самую красивую участницу выбрали среди осужденных.

Источник: Комсомольская правда

Среди заключенных женской колонии в Азове выбрали победительницу конкурса «Мисс весна — 2026». Об этом сообщают в Главном управлении Федеральной службы исполнения наказания по Ростовской области.

Мероприятие, посвященное Году единства народов России, прошло в клубе исправительной колонии № 18. Сообщается, что в подготовке участвовали не только сами конкурсантки, но и их соседки по отряду.

Участницы проходили три испытания. Сначала каждая представляла свою «визитную карточку» — рассказывала о себе. Затем наступила очередь творческих номеров. В финале женщины демонстрировали наряды, которые сшили своими руками.

По итогам конкурса все участницы получили дипломы и поощрения от администрации учреждения. Имя победительницы не раскрывается, но организаторы отмечают, что борьба была упорной.

