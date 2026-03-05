Bloomberg: Два российских нефтяных танкера отправились в Индию

Эксперты отмечают, что конфликт на Ближнем Востоке и фактическое закрытие Ормузского пролива создали угрозу дефицита нефти. Это привело к тому, что нефтеперерабатывающие предприятия в Южной Азии вновь готовы принимать российскую нефть. В ближайшее время в портах Индии может также оказаться танкер Indri, который находится в Аравийском море с грузом около 730 000 баррелей нефти марки Urals. Все три танкера в прошлом году попали под санкции Великобритании и Европейского Союза, однако они управляются компаниями, зарегистрированными в Азербайджане, говорится в материале.