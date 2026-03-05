Врач Чахнашвили назвала три способа снизить риск гриппа весной

Педиатр Мария Чахнашвили рассказала, как защититься от гриппа весной без вакцинации. В разговоре с «Лентой.ру» врач назвала три основных способа снизить риск заражения.
Прежде всего специалистка рекомендовала тщательно соблюдать гигиену. Мыть руки с мылом необходимо после посещения общественных мест, поездок в транспорте и контактов с заболевшими, а при отсутствии такой возможности следует использовать антисептики.
Кроме того, Чахнашвили посоветовала по возможности избегать близкого общения с людьми, у которых уже появились симптомы болезни. Если контакт неизбежен, она призвала не пренебрегать использованием медицинских масок.
Третьим важным фактором защиты от гриппа и других инфекций педиатр назвала здоровый образ жизни. По ее словам, укрепить организм помогают полноценный сон, сбалансированное питание, регулярная физическая активность и умение справляться со стрессом.
Ранее вирусолог Виктор Зуев назвал главные симптомы свиного гриппа, который ждут в марте.