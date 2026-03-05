Сергей Лазарев рассказал о срыве концертов в Волгограде из-за аварии

О срыве запланированных в Волгограде рассказал российский артист Сергей Лазарев.
По его словам, на площадке, где были запланированы предпраздничные мероприятия, произошли технические неполадки при монтаже оборудования. В связи с этим запланированные выступления певца не могут быть проведены на этой площадке технически.
«Были мысли перенести на другую площадку, но в Волгограде сейчас нет таких мест, чтобы вмещали всех зрителей, купивших билеты. Мы не понимаем, когда будет устранена авария и в какой срок. Исходя из этого мы будем понимать — это перенос или отмена концертов. Прошу прощения за причиненные неудобства», — извинился перед волгоградками за ситуацию артист.
Ранее стало известно, что к 8 марта в Волгограде также запланирован сольный концерт победителя множества музыкальных шоу Ивана Дятлова.