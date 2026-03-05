Сергей Лазарев рассказал о срыве концертов в Волгограде из-за аварии

«Были мысли перенести на другую площадку, но в Волгограде сейчас нет таких мест, чтобы вмещали всех зрителей, купивших билеты. Мы не понимаем, когда будет устранена авария и в какой срок. Исходя из этого мы будем понимать — это перенос или отмена концертов. Прошу прощения за причиненные неудобства», — извинился перед волгоградками за ситуацию артист.