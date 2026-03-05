Флорист Агеенко рассказала, какие цветы выбирают мужчины на 8 Марта

Для роз требуется много холодной воды, тюльпанам, ирисам и нарциссам достаточно небольшого уровня воды, который нужно постоянно пополнять. Гортензию эксперт назвала водокачкой, ей необходимо много воды почти до самого соцветия, а мимозу можно оставить в вазе без воды.