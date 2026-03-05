Флорист Агеенко рассказала, какие цветы выбирают мужчины на 8 Марта

Цены на цветы к Международному женскому дню в этом году вырастут на 30 процентов. Такой прогноз в интервью радио Sputnik дала флорист-дизайнер Серафима Агеенко.
По словам специалиста, удорожание связано прежде всего с логистикой, ценами поставщиков и садоводов. Наценка самих цветочных магазинов составляет лишь небольшую долю.
Самым популярным выбором на 8 Марта остаются тюльпаны, отметила Агеенко. Мужчины старше 45 лет чаще покупают розовые и красные цветы, а молодые люди предпочитают розовые, белые, сиреневые и разноцветные букеты. Также в числе фаворитов мимоза, нарциссы и гиацинты.
Флорист обратила внимание, что мимоза очень быстро отцветает, поэтому долго радовать не будет. В последние годы набирают популярность композиции из луковичных растений в горшочках, которые при должном уходе можно сохранить.
Чтобы букет простоял дольше, Агеенко посоветовала не ставить его на подоконник из-за контраста холодного воздуха от окна и тепла от батареи. Кухня с ее перепадами температуры и парами тоже не лучшее место.
Для роз требуется много холодной воды, тюльпанам, ирисам и нарциссам достаточно небольшого уровня воды, который нужно постоянно пополнять. Гортензию эксперт назвала водокачкой, ей необходимо много воды почти до самого соцветия, а мимозу можно оставить в вазе без воды.
Ранее эксперт по этикету Светлана Грохотова рассказала, что лучше дарить женщинам на 8 Марта.