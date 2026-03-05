В Волгограде ветерана ВОВ лишили газа и горячей воды

— Неожиданные претензии заставили Людмилу Константиновну врасплох. Всё дело в том, что у неё заключён договор на обслуживание со специализированной организацией. Её сотрудники регулярно осматривали и колонку, и плиту — никаких нареканий не было. Но ветеран согласилась в ближайшие дни попытаться всё исправить, однако ей на это необходимо было время и возможность созвониться с дочерью. Это почему-то проверяющих не устроило. Они начали что-то выговаривать, предъявлять пожилой женщине претензии. В итоге подсунули непонятные документы. Естественно, Людмила Константиновна испугалась. У неё подскочило давление. Подписывать бумаги она не стала, побоявшись, что незнакомцы могут воспользоваться её преклонным возрастом и повесить кредит или переоформить квартиру, — продолжил собственник.