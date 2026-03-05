Психолог Гладких предупредила об опасности при отказе от телефона на сутки

Особенно полезно убирать телефон при общении с близкими, чтобы контакт становился ярче и теплее, отметила Гладких. Она посоветовала не устраивать себе сутки без гаджетов как пытку, а начинать с малого убирать телефон во время ужина с семьей, прогулки или разговора с ребенком.