Психолог Гладких предупредила об опасности при отказе от телефона на сутки

Психолог Лилия Гладких заявила, что временный отказ от использования смартфона при общении с близкими позволит сделать взаимодействие ярче.

Источник: Аргументы и факты

Полный отказ от телефона даже на один день способен вызвать у человека сильную тревогу, связанную с ощущением потери контроля и безопасности. Об этом РИАМО сообщила клинический психолог Лилия Гладких.

По словам специалиста, телефон для современного человека является инструментом тотального контроля за детьми, родителями и работой, поэтому потеря связи воспринимается психикой как потеря безопасности. Если эту тревогу пережить, наступает сенсорная разгрузка и встреча с собой, когда человек слышит свои мысли и чувствует тело.

Особенно полезно убирать телефон при общении с близкими, чтобы контакт становился ярче и теплее, отметила Гладких. Она посоветовала не устраивать себе сутки без гаджетов как пытку, а начинать с малого убирать телефон во время ужина с семьей, прогулки или разговора с ребенком.

Ранее эксперт Анастасия Бастрыкина объяснила, как избежать слежки через телефон.