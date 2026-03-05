«Относятся враждебно»: Трамп раскритиковал Испанию за отказ в поддержке в Иране

Позже в Мадриде ответили американскому лидеру. Правительство заявило, что Испания является надежным торговым партнером для Соединенных Штатов, но Вашингтон должен уважать международное право и двусторонние соглашения с Европейским союзом. В кабинете министров добавили, что Испания является «ключевым членом Североатлантического альянса» и «крупной экспортной силой в Евросоюзе», а также «надежным торговым партнером» для 195 государств мира, включая США.