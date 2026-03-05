«Относятся враждебно»: Трамп раскритиковал Испанию за отказ в поддержке в Иране

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп возмущен тем, что Испания отказалась поддержать кампанию Израиля и США против Ирана. На этом фоне глава Белого дома заявил, что Вашингтон по отношению к Мадриду больше не будет вести себя «как командный игрок».
— Они единственные проголосовали против выделения 5 процентов (ВВП на оборону — прим. «ВМ»), они очень враждебно ко всем относятся, — приводит его слова газета New York Post.
Днем ранее Дональд Трамп сказал, что США, вероятно, придется прекратить торговлю с Испанией из-за ее отказа увеличить оборонные расходы.
Позже в Мадриде ответили американскому лидеру. Правительство заявило, что Испания является надежным торговым партнером для Соединенных Штатов, но Вашингтон должен уважать международное право и двусторонние соглашения с Европейским союзом. В кабинете министров добавили, что Испания является «ключевым членом Североатлантического альянса» и «крупной экспортной силой в Евросоюзе», а также «надежным торговым партнером» для 195 государств мира, включая США.
Как отметило издание El Pais, Испания, в отличие от Франции, Германии и Британии, отказалась поддерживать военную агрессию США и Израиля в отношении Ирана. Мадрид отказался предоставлять Вашингтону свои военные базы.