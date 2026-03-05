Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Относятся враждебно»: Трамп раскритиковал Испанию за отказ в поддержке в Иране

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп возмущен тем, что Испания отказалась поддержать кампанию Израиля и США против Ирана. На этом фоне глава Белого дома заявил, что Вашингтон по отношению к Мадриду больше не будет вести себя «как командный игрок».

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп возмущен тем, что Испания отказалась поддержать кампанию Израиля и США против Ирана. На этом фоне глава Белого дома заявил, что Вашингтон по отношению к Мадриду больше не будет вести себя «как командный игрок».

— Они единственные проголосовали против выделения 5 процентов (ВВП на оборону — прим. «ВМ»), они очень враждебно ко всем относятся, — приводит его слова газета New York Post.

Днем ранее Дональд Трамп сказал, что США, вероятно, придется прекратить торговлю с Испанией из-за ее отказа увеличить оборонные расходы.

Позже в Мадриде ответили американскому лидеру. Правительство заявило, что Испания является надежным торговым партнером для Соединенных Штатов, но Вашингтон должен уважать международное право и двусторонние соглашения с Европейским союзом. В кабинете министров добавили, что Испания является «ключевым членом Североатлантического альянса» и «крупной экспортной силой в Евросоюзе», а также «надежным торговым партнером» для 195 государств мира, включая США.

Как отметило издание El Pais, Испания, в отличие от Франции, Германии и Британии, отказалась поддерживать военную агрессию США и Израиля в отношении Ирана. Мадрид отказался предоставлять Вашингтону свои военные базы.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше