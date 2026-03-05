Китайские инженеры создали первый в мире беспилотник из бамбука

Китайские инженеры представили первый в мире беспилотный летательный аппарат, конструкция которого более чем на четверть состоит из бамбуковых композитов. Об этом пишет South China Morning Post.
Этот инновационный проект был реализован совместными усилиями Международного центра бамбука и ротанга, Нинбоского технологического института при Университете Бэйхан и компании Long Bamboo Technology Group. Первый испытательный полет состоялся в Тяньцзине в начале 2026 года.
Аппарат, способный к вертикальному взлету и посадке благодаря поворотным винтам, имеет размах крыла свыше 2,5 метра при весе около семи килограммов. Дрон может развивать скорость до 100 километров в час и находиться в воздухе до одного часа.
Разработчики столкнулись с рядом сложных задач, включая обеспечение необходимой прочности материала, его формовку и устойчивость к атмосферным воздействиям. Но главное преимущество бамбука — его экономичность. Бамбуковые композиты оказались в четыре раза доступнее традиционного углеродного волокна, что позволило снизить общую стоимость конструкции более чем на 20 процентов.
Кроме того, дрон получился легче своих аналогов из углепластика — экономия веса составила 20 процентов. Создатели уверены, что потенциал бамбуковых композитов не ограничивается только дронами. Они видят в них экологичную и дешевую замену для широкого спектра техники, включая электромобили, морские суда и даже компоненты спутников, передает South China Morning Post.
