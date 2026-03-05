Китайские инженеры создали первый в мире беспилотник из бамбука

Кроме того, дрон получился легче своих аналогов из углепластика — экономия веса составила 20 процентов. Создатели уверены, что потенциал бамбуковых композитов не ограничивается только дронами. Они видят в них экологичную и дешевую замену для широкого спектра техники, включая электромобили, морские суда и даже компоненты спутников, передает South China Morning Post.