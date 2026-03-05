В Молдову едва не попала крупная партия гранатов с опасными для здоровья пестицидами: Все 19 тонн импортного груза уничтожили

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (НАБПП/ANSA) заблокировало на границе Молдовы крупную партию гранатов весом 18 900 кг. В плодах обнаружили критическое превышение допустимой нормы пестицида имазалил, который крайне опасен для здоровья потребителей.
Зараженные фрукты выявили во время усиленного контроля импорта на пограничном пункте. Лабораторные анализы подтвердили, что концентрация пестицидов в этой партии значительно выше нормы, установленной законом. Из-за риска для здоровья людей инспекторы запретили ввозить фрукты в страну и выставлять их на продажу.
Всю партию весом почти 19 тонн отправили на специальную установку для производства биогаза.
В ANSA подчеркивают, что вредные продукты удалось перехватить вовремя — ни один плод из этой партии не попал на прилавки молдавских магазинов.
