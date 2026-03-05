Радиостанция УВБ-76, известная радиолюбителям как «Радиостанция Судного дня», выдала в эфир седьмое за сутки сообщение. На этот раз новое слово прозвучало на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о Зеленском. Об этом пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает активность радиостанции.
В четверг, 5 марта, в 20:25 по московскому времени прозвучала последовательность «НЖТИ 26144 НЕКАЗИСТЫЙ 7170 3862».
Примечательно, что это слово появилось в эфире после заявлений Трампа о главе киевского режима Владимире Зеленском. По словам американского лидера, Зеленский обладает еще меньшим количеством козырей в конфликте и является препятствием на пути к миру. Трамп уверен, что украинец должен заключить соглашение об урегулировании конфликта на Украине.
Как ранее писал сайт KP.RU, радиостанция УВБ-76 выдает в эфир шипение и слова с 1970-х годов.