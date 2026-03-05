Примечательно, что это слово появилось в эфире после заявлений Трампа о главе киевского режима Владимире Зеленском. По словам американского лидера, Зеленский обладает еще меньшим количеством козырей в конфликте и является препятствием на пути к миру. Трамп уверен, что украинец должен заключить соглашение об урегулировании конфликта на Украине.