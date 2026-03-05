Ричмонд
«Неказистый»: Радиостанция «Судного дня» вышла в эфир на фоне слов Трампа о Зеленском

Радиостанция «Судного дня» вновь вышла в эфир после заявления Трампа о Зеленском.

Источник: Комсомольская правда

Радиостанция УВБ-76, известная радиолюбителям как «Радиостанция Судного дня», выдала в эфир седьмое за сутки сообщение. На этот раз новое слово прозвучало на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о Зеленском. Об этом пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает активность радиостанции.

В четверг, 5 марта, в 20:25 по московскому времени прозвучала последовательность «НЖТИ 26144 НЕКАЗИСТЫЙ 7170 3862».

Примечательно, что это слово появилось в эфире после заявлений Трампа о главе киевского режима Владимире Зеленском. По словам американского лидера, Зеленский обладает еще меньшим количеством козырей в конфликте и является препятствием на пути к миру. Трамп уверен, что украинец должен заключить соглашение об урегулировании конфликта на Украине.

Как ранее писал сайт KP.RU, радиостанция УВБ-76 выдает в эфир шипение и слова с 1970-х годов.

