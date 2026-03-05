Mirror: зубная боль у британца оказалась признаком поедающего кости рака

Сильная зубная боль у 42-летнего жителя Великобритании Эдда Виейры оказалась симптомом разновидности рака, пишет издание Mirror.
Сначала у мужчины болел левый клык, затем болеть и шататься начали все передние зубы. Британец подумал, что у него «откололся корень» и обратился к стоматологу.
Сделанный в клинике рентгеновский снимок показал отсутствие у пациента кости в челюсти. Эдда отправили на компьютерную томографию, которая выявила, что в левой части носовой пазухи мужчины растет опухоль. Она уже распространяется на правую сторону лица. При этом в левой части верхней челюсти кость отсутствовала.
После биопсии у британца диагностировали диффузную крупноклеточную лимфому второй стадии — разновидность неходжкинской лимфомы крови. Мужчина рассказал, что ему было больно сморкаться. Возле ноздри он обнаружил твердый комочек.
Виейра призвал не игнорировать зубную боль.
«Если бы я проигнорировал зубную боль, ситуация бы ухудшилась… Рак уже распространился на шею, я даже боюсь представить, насколько хуже все могло бы стать», — отметил британец, который сейчас проходит химиотерапию.
