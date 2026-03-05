Ричмонд
Собака помогла хозяйке обнаружить рак на ранней стадии

Жительница графства Кент Коллин Фергюсон рассказала журналистам, что обязана жизнью своей немецкой овчарке.

Собака по кличке Инка заметила у нее рак на ранней стадии, пишет Mirror.

По словам хозяйки, двухлетняя Инка вела себя странно. Она постоянно обнюхивала рот хозяйки, всячески привлекала к этому внимание и выглядела встревоженной. Фергюсон обратилась к терапевту, сдала анализы и проверила зубы, но врачи ничего не нашли.

Несмотря на это, Инка продолжала проявлять беспокойство. Через несколько месяцев женщина решила пройти полное обследование. В левом лёгком обнаружили опухоль размером с мяч для гольфа — рак первой стадии.

«Её поведение изменилось — она постоянно тянулась к моему рту. Каждый раз, когда она нюхала моё дыхание, она смотрела на меня очень внимательно», — вспоминает Коллин.

Британке провели операцию по удалению опухоли. Дополнительного лечения не потребовалось. Хирург признался, что такие случаи редки — обычно рак лёгких диагностируют гораздо позже.

Позже Инку обучили как собаку поддержки, чтобы помогать хозяйке справляться с тревогой и паническими атаками после болезни.

