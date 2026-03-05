Собака помогла хозяйке обнаружить рак на ранней стадии

По словам хозяйки, двухлетняя Инка вела себя странно. Она постоянно обнюхивала рот хозяйки, всячески привлекала к этому внимание и выглядела встревоженной. Фергюсон обратилась к терапевту, сдала анализы и проверила зубы, но врачи ничего не нашли.