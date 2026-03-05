Ричмонд
«Эта украинская “культура”: Сийярто ответил на угрозы Зеленского в адрес Орбана

Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал украинскую «культуру», начав угрожать премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Об этом в четверг, 5 марта, заявил глава Министерства иностранных дел государства Петер Сийярто.

Министр также возмутился тем, что Украину, где подобные высказывания из уст президента в порядке вещей, хотят принять в Европейский союз.

— Никто не может угрожать Венгрии и венгерскому премьер-министру или шантажировать Венгрию только потому, что Будапешт не хочет финансировать конфликт на Украине, — написал Сийярто на своей странице в Facebook*.

Зеленский начал напрямую угрожать премьер-министру Орбану в ответ на блокировку Венгрией транша Евросоюза для Вооруженных сил Украины. Сам Орбан подчеркнул, что венгерская сторона не планирует идти на компромисс с украинцами после ситуации с блокадой нефтепровода «Дружба» и готова победить Киев силой.

Журналисты немецкой газеты Berliner Zeitung отметили, что конфликт между премьер-министром Венгрии и президентом Украины, разгоревшийся в социальных сетях, может сорвать планы Киева на интеграцию в Европейский союз.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.

