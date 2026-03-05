Президент России Владимир Путин, как пишет Sohu, фактически сорвал план ЕС по постепенному отказу от российского газа. Ранее Европа рассчитывала завершить отказ от поставок к 2027 году, но заявление российского лидера о возможной немедленной приостановке поставок изменило расчеты.
Во Франции и других странах ЕС забили тревогу: решение Москвы может серьезно ударить по энергетической безопасности и вынудить искать альтернативы по более высоким ценам. В публикации Sohu отмечается, что Европа «по своей инициативе начала игру, в которой проиграла». Источник также отметил, что слова Путина нанесли ЕС «психологическую травму».
«Президент нанес смертельный удар по слабому месту ЕС. Европа использует политику как оружие, вводя санкции, а Москва просто использует торговую логику», — говорится в материале.
Ранее KP.RU писал, что Путин допустил возможность досрочного прекращения поставок газа в Европу и переориентироваться на более выгодные рынки. Мировой рынок испытывает дефицит газа из-за сокращения добычи в Иране, Катаре и Норвегии, что делает такой шаг особенно выгодным. Пока Европа рассчитывала на постепенный отказ от российского газа к 2027 году, Россия получает шанс сохранить доходы и закрепиться на новых рынках.