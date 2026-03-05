Путин нанес смертельный удар по слабому месту ЕС: на Западе забили тревогу после слов президента России

Ранее KP.RU писал, что Путин допустил возможность досрочного прекращения поставок газа в Европу и переориентироваться на более выгодные рынки. Мировой рынок испытывает дефицит газа из-за сокращения добычи в Иране, Катаре и Норвегии, что делает такой шаг особенно выгодным. Пока Европа рассчитывала на постепенный отказ от российского газа к 2027 году, Россия получает шанс сохранить доходы и закрепиться на новых рынках.