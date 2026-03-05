Стоматолог Минко объяснил причину появления белых пятен на зубах

Белые или коричневые пятна на зубах могут указывать на флюороз — хроническое заболевание, вызванное избытком фтора в детстве. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал стоматолог-хирург Вячеслав Минко.
Чаще всего болезнь развивается из-за употребления сильно фторированной воды в возрасте трех-четырех лет. Также спровоцировать флюороз может чрезмерное использование фторсодержащих зубных паст и ополаскивателей, уточнил врач. При этом продукты, богатые фтором, такие как жирная морская рыба, яйца, гречка и яблоки, негативного влияния на зубы не оказывают.
Флюороз не только портит внешний вид, но и повышает чувствительность зубов и риск развития кариеса. Если не восстановить эмаль, она начнет разрушаться, открывая доступ бактериям, предупредил Минко.
Ранее сообщалось, что зубная боль у британца оказалась признаком поедающего кости рака.