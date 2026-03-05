Стоматолог Минко объяснил причину появления белых пятен на зубах

Чаще всего болезнь развивается из-за употребления сильно фторированной воды в возрасте трех-четырех лет. Также спровоцировать флюороз может чрезмерное использование фторсодержащих зубных паст и ополаскивателей, уточнил врач. При этом продукты, богатые фтором, такие как жирная морская рыба, яйца, гречка и яблоки, негативного влияния на зубы не оказывают.