Помолвочное кольцо Арины Соболенко оценили в 78 млн рублей

Предложение спортсменке сделал бразильский бизнесмен греческого происхождения Георгиос Франгулис, с которым она состоит в отношениях с 2024 года. Над созданием кольца несколько месяцев работали сам Франгулис и основательница ювелирного бренда ISA Grutman Jewelry Изабела Грутман.