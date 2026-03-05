Помолвочное кольцо Арины Соболенко оценили в 78 млн рублей

Первая ракетка мира и четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» Арина Соболенко получила помолвочное кольцо, стоимость которого может достигать 78 млн рублей, сообщает Daily Mail.
Предложение спортсменке сделал бразильский бизнесмен греческого происхождения Георгиос Франгулис, с которым она состоит в отношениях с 2024 года. Над созданием кольца несколько месяцев работали сам Франгулис и основательница ювелирного бренда ISA Grutman Jewelry Изабела Грутман.
По данным Daily Mail, кольцо украшает овальный бриллиант весом более 12 карат в платиновой оправе, дополненный изумрудами — любимыми камнями спортсменки. Стоимость такого украшения может варьироваться от 500 тыс. до 1 млн долларов (78,7 млн рублей).
Напомним, ранее Соболенко комментировала отказ украинской теннисистки Марты Костюк от рукопожатия после финального матча турнира WTA в Брисбене.