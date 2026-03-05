В Волгограде отменены два концерта Лазарева из-за аварии на площадке

— Друзья, всем привет! Внимание, Волгоград! Важная информация. 6 и 7 марта, завтра и послезавтра, у меня должны были состояться концерты в Волгограде. Но сегодня утром пришла информация, что на площадке, где должен был проходить концерт, произошла авария, которая не позволяет провести концерт. Она произошла во время монтажа и саундчека другого коллектива, который должен был выступать сегодня. Соответственно сегодня у этого коллектива отмена концерта на этой площадке. Нам сказали, что наш концерт завтра тоже не состоится по причине этой аварии. Это ужасная информация, я не ожидал этого. Мы готовы ехать, уже весь коллектив и все декорации там. Я понимаю, что многие из вас получили, возможно, билеты в подарок к 8 Марта. Кто-то ехал из других городов. Я сам в шоке, — объявил артист в своих соцсетях.