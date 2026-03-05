В номере российских паралимпийцев в Италии задымилась проводка

На Паралимпиаде в Италии у российских атлетов возникли проблемы с размещением, рассказал глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков в комментарии «Матч ТВ».
По его информации, в отеле в Кортина‑д’Ампеццо, где остановились российские сноубордисты, задымилась проводка. Пожарные оперативно прибыли на место, открытого возгорания не было, но устранение неполадки заняло несколько часов.
При этом, как отметил Рожков, подобные проблемы есть не только у российской делегации — многие участники Паралимпиады недовольны условиями проживания.
Всего на Игры допустили шестерых российских паралимпийцев. Известно, что в соревнованиях по парасноуборду выступят Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер. Открытие Паралимпиады состоится 6 марта.