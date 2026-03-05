Ричмонд
В Волгограде готовятся закончить благоустройство на проспекте Металлургов

Победителю конкурса предстоит оформить зеленые зоны, освещение, пешеходные и велодорожки, а также площадку для собак.

В городе-герое стартовал конкурс по выбору подрядчика для заключительного этапа благоустройства участка пешеходной зоны на проспекте Металлургов, сообщает администрация Волгограда.

Победителю конкурса будет необходимо завершить оформление территории между улицами Гончарова и Маршала Еременко в рамках нацпроекта. На последнем этапе, согласно проекту, там должно быть высажено около 170 крупных деревьев и больше 220 кустов спиреи, калины бульдонеж и можжевельника чешуйчатого. Кроме того, планируется сформировать живую изгородь из кустарниковых растений — дерена, пузыреплодника и снежноягодника. Для ухода за насаждениями подрядчику предстоит смонтировать систему полива, а для комфорта горожан систему освещения, а также обустроить пешеходные и велодорожки, расставить урны и скамейки, оборудовать площадку для выгула собак.

Ранее стало известно, что, помимо этой территории в Волгограде планируется благоустроить еще четыре общественных пространства, включая парки.