В Волгограде готовятся закончить благоустройство на проспекте Металлургов

Победителю конкурса будет необходимо завершить оформление территории между улицами Гончарова и Маршала Еременко в рамках нацпроекта. На последнем этапе, согласно проекту, там должно быть высажено около 170 крупных деревьев и больше 220 кустов спиреи, калины бульдонеж и можжевельника чешуйчатого. Кроме того, планируется сформировать живую изгородь из кустарниковых растений — дерена, пузыреплодника и снежноягодника. Для ухода за насаждениями подрядчику предстоит смонтировать систему полива, а для комфорта горожан систему освещения, а также обустроить пешеходные и велодорожки, расставить урны и скамейки, оборудовать площадку для выгула собак.