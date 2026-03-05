РИАН: Польша в массовом порядке стала отказывать россиянам в продлении ВНЖ

Как писал сайт KP.RU, временный поверенный в делах РФ в Варшаве Андрей Ордаш сообщил, что польские власти могут не пустить в страну россиян даже при наличии действующей шенгенской визы. По словам дипломата, препятствия также создаются и для представителей российского гражданского общества, принимающих участие в мероприятиях, организуемых в Польше по линии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).