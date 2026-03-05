РИАН: Польша в массовом порядке стала отказывать россиянам в продлении ВНЖ

В Польше граждане РФ стали массово сталкиваться с отказами в продлении видов на жительство (ВНЖ). Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя юридической конторы, специализирующейся на миграционных делах.
«Мы наблюдаем просто серию отказов, массовые отказы в выдаче и продлении разрешений на проживание для граждан России», — сказал собеседник агентства.
По словам юриста, речь идет не только о временных разрешениях, но и о постоянных видах на жительство. При этом в обосновании таких решений власти Польши чаще всего ссылаются на соображения «госбезопасности».
Как писал сайт KP.RU, временный поверенный в делах РФ в Варшаве Андрей Ордаш сообщил, что польские власти могут не пустить в страну россиян даже при наличии действующей шенгенской визы. По словам дипломата, препятствия также создаются и для представителей российского гражданского общества, принимающих участие в мероприятиях, организуемых в Польше по линии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).