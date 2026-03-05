Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крупного зернотрейдера с активами на Дону продают на торгах за 11,7 млрд рублей

На торги выставлен терминал в порту Азова, склады и девять судов компании, изъятой в пользу государства.

Источник: Комсомольская правда

Росимущество распродает на торгах крупного зернотрейдера, имеющего активы в Ростовской области. Об этом сообщается на сайте ГИС «Торги».

Речь идет о компании, которая много лет была крупным экспортером российского зерна. Ее изъяли в доход государства по иску Генпрокуратуры. Теперь 100 процентов долей уставного капитала выставлены на аукцион.

Начальная цена лота составляет 11,7 миллиарда рублей, шаг аукциона — 585 миллионов рублей. В состав имущества включен участок площадью почти 20 гектаров в Ростовской области. Там расположены зерновой терминал в порту Азова, складские помещения и другая инфраструктура. Также новому владельцу отойдут девять судов.

Торги назначены на 9 апреля 2026 года. Заявки от желающих принимаются до 31 марта.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!