Крупного зернотрейдера с активами на Дону продают на торгах за 11,7 млрд рублей

Росимущество распродает на торгах крупного зернотрейдера, имеющего активы в Ростовской области. Об этом сообщается на сайте ГИС «Торги».
Речь идет о компании, которая много лет была крупным экспортером российского зерна. Ее изъяли в доход государства по иску Генпрокуратуры. Теперь 100 процентов долей уставного капитала выставлены на аукцион.
Начальная цена лота составляет 11,7 миллиарда рублей, шаг аукциона — 585 миллионов рублей. В состав имущества включен участок площадью почти 20 гектаров в Ростовской области. Там расположены зерновой терминал в порту Азова, складские помещения и другая инфраструктура. Также новому владельцу отойдут девять судов.
Торги назначены на 9 апреля 2026 года. Заявки от желающих принимаются до 31 марта.
