Трамп: Путин готов к заключению сделки, теперь все зависит от Зеленского

Президент России Владимир Путин готов заключить сделку по вопросу украинского урегулирования. С таким мнением выступил президент США Дональд Трамп в рамках интервью с изданием Politico.
Глава Белого дома утверждает, что теперь все зависит исключительно от действий президента Украины Владимира Зеленского.
— Зеленский должен действовать, и он должен добиться заключения сделки, — приводят слова Трампа в материале.
26 февраля в СМИ появилась информация о том, что в последнем разговоре с Владимиром Зеленским глава Белого дома выразил желание, чтобы конфликт на Украине завершился в течение месяца. При этом, по данным журналистов, между Москвой и Киевом сохраняются значительные разногласия, особенно по вопросу территорий.
17 февраля Владимир Зеленский заявил, что готов обсуждать вывод Вооруженных сил страны из Донбасса, но призвал Россию отвести войска на такое же расстояние. Кроме того, он отверг притязания Москвы на суверенитет над этой территорией.
Трамп уже говорил, что считает безумным продолжение украинского конфликта после слов Владимира Зеленского о нежелании выводить подразделения ВСУ из Донбасса.