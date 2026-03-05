Звезды «Игры престолов» в главных ролях: что известно о фильме «Проклятый рыцарь»

23 апреля в российский прокат выходит мистический и исторический фильм «Проклятый рыцарь» со звездами «Игры престолов» в главных ролях. Что известно о картине — в материале «Вечерней Москвы».
Сюжет.
Действие фильма происходит в средневековой Англии во времена Войны Алой и Белой розы — борьбы двух ветвей королевской династии за престол. Главная героиня Анна живет в глухой деревне под гнетом своей свекрови Морвен, ожидая возвращения своего супруга. Их уединенную жизнь нарушает неожиданный визит человека из прошлого Анны, а вместе с ним на деревню обрушивается проклятие, принимающее облик мрачного рыцаря.
В ролях.
Софи Тернер — Анна;Кит Харингтон — Яго;Марша Г. Харден — Морвен;Лоуренс О’Фуаран — Шеймус;Катрин МакДонаф — Кайна;и другие актеры.
Кто снимал.
Режиссер и сценарист — Наташа Кермани;продюсеры — Булл Блюменталь, Люк Дэниелс, Патрик Хиблер и другие;оператор — Джулия Суэйн;композитор — Ямал Грин;художники — Келли Туд, Эррол Джарк и Руби Тодд.
Интересные факты.
Софи Тернер и Кит Харингтон известны благодаря своим ролям в знаменитом фэнтези-сериале «Игра престолов», где они исполнили роли брата и сестры — Сансы Старк и Джона Сноу. А в «Проклятом рыцаре» актеры сыграют возлюбленных. Софи Тернер также выступила одним из продюсеров картины. Именно она порекомендовала режиссеру и автору сценария Наташе Кермани взять Харингтона на главную мужскую роль. «Я была очень рада снова поработать с Китом, потому что он уже давно стал частью моей жизни. Мы оба были в восторге снова провести время на съемочной площадке», — рассказала Тернер. Роль суровой свекрови Морвен исполнила лауреатка премии «Оскар» Марша Г. Харден. Сюжет «Проклятого рыцаря» вдохновлен японским фильмом ужасов «Женщина-демон» режиссера Канэто Синдо. Однако создатели новой картины превратили черно-белую аскетичную притчу о грехе и воздаянии в атмосферную готическую легенду о желании, страхе и сожалении, действия которой происходят посреди мрачных английских болот. Война Алой и Белой розы, во время которой происходят события «Проклятого рыцаря», также стала источником вдохновения для американского писателя Джорджа Мартина, написавшего серию романов «Песнь льда и пламени» (по ним снимали «Игру престолов»). Конфликт между Старками и Ланнистерами является прямой отсылкой на противостояние Йорков и Ланкастеров во время Войны Алой и Белой розы.
